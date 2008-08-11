Москве предлагают договор об участии кораблей ЧФ РФ в боевых действиях

Украина готова к заключению договора с Россией об использовании кораблей Черноморского флота Российской Федерации в военных конфликтах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции специальный представитель Президента Украины, заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Украинская сторона к этому готова», - сказал он.

К.ЕЛИСЕЕВ также отметил, что для Украины является неприемлемым факт, когда корабли ЧФ РФ, которые временно находятся на территории Украины, используются в вооруженном противостоянии.

Как сообщал УНИАН, 10 августа Украина предостерегла российскую сторону от возможного участия кораблей Черноморского флота РФ в конфликте вокруг Южной Осетии.

"С целью предотвращения возникновения обстоятельств, при которых Украина может быть втянута в вооруженный конфликт и военные действия в результате участия в них воинских формирований ЧФ РФ, который временно базируется на территории Украины, украинская сторона оставляет за собой право, в соответствии с нормами международного права и законодательством Украины, запретить возвращение на территорию Украины до разрешения конфликта кораблей и судов, которые могут принять участие в вышеупомянутых действиях", говорится в заявлении МИД Украины.

Также Украина выразила обеспокоенность тем, что Россия медлит с подготовкой и подписанием соглашения об участии ЧФ РФ, который дислоцируется на территории Украины, в конфликтных ситуациях.

В ответ Министерство иностранных дел РФ выразило удивление тоном и содержанием этого заявления МИД Украины. В комментарии российского внешнеполитического ведомства отмечалось, что меры, которые украинская сторона грозится принять, не отвечали бы российско-украинским договорам и были бы недружественными по отношению к Российской Федерации.