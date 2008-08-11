Российский Генштаб: Украина не делала официального заявления о кораблях ЧФ

Корабли Черноморского флота РФ, участвующие в операции "по понуждению к миру грузинской стороны в зоне ответственности миротворцев", вернутся в места базирования в Севастополе по окончании операции, сообщает РосБизнесКонсалтинг . Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Анатолий Ноговицын. "Это наши базы, мы вернемся туда", - подчеркнул он.

Комментируя "появившиеся в СМИ со ссылкой на заявление МИД Украины" сообщения о том, что в случае участия кораблей Черноморского флота РФ в данной операции им будет запрещено возвращение в места базирования в Севастополе, А.Ноговицын отметил, что по официальным каналам такого заявления от украинской стороны Россия не получала. По словам представителя Генштаба ВС РФ, существует договор между Россией и Украиной, в котором четко прописаны все соответствующие параметры.