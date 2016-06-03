Порошенко назвал источник происхождения "черной бухгалтерии" Партии регионов

Об этом президент Украины рассказал на пресс-конференции.

"Генерал Трепак не уволен из СБУ. Он является кадровым офицером. В условиях войны нельзя бросить заявление и уйти", - сказал Порошенко.

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Он добавил, что имеет положительный опыт работы с Трепаком – когда-то он работал на Порошенко "в сфере безопасности" и не имеет с ним никаких конфликтов.

По словам президента, генерал Виктор Трепак является действующим офицером СБУ, а потому, если он имел в своем распоряжении в течение двух лет соответствующие документы, то обязан был открыть по ним уголовное производство или проинформировать о них свое руководство.

"Как кадровый работник СБУ он должен был открыть дело, получив эти документы... Если он имел эти документы два года, но не открывал, то я буду разочарован, это не похоже на Трепака. Там есть предмет расследования спецслужбами, в том числе СБУ", - констатировал президент.

Он подчеркнул, что сейчас Трепак повел себя как политик, а не как кадровый сотрудник СБУ.

"Источник происхождения этих документов – правоохранительные органы", - констатировал глава государства.

"Я спрашивал Грицака (председателя СБУ), видел ли он следы этих документов в СБУ? Он сказал, что не видел", - сообщил Порошенко.

По мнению президента, те, кто используют эти документы, должны быть привлечены к ответственности, ведь обнародование не помогает расследованию.

При этом он не исключил, что документы Трепаку кто мог передать недавно.

"Мне сейчас известно, что эти документы есть не только в НАБУ. И эти источники происхождения должны установить правоохранительные органы", - отметил Порошенко.

По его убеждению, дело будет расследовано, а эти документы не будут использоваться как компромат.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака.

Он сообщил, что передал НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряда бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц на сумму почти 2 млрд долларов.

Первый заместитель председателя Службы безопасности, начальник Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Виктор Трепак в ноябре прошлого года заявил о своей отставке. Как сообщил тогда Трепак, причиной отставки стала невозможность ведения эффективной борьбы с коррупцией, тогда, когда генпрокурором является Виктор Шокин. Сейчас Шокин в отставке.