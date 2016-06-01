НАБУ начало идентификацию фигурантов "черной бухгалтерии" Партии регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник сегодня на брифинге в Киеве.

"Сейчас начата процедура идентификации тех лиц, которые указаны в этих документах с использованием того оборудования, которое было передано Федеральным бюро расследований (США). Эти записи оцифрованы, и сейчас мы имеем возможность проводить как следственную, так и аналитическую работу по ним", - заявил он.

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"Не все назначенные платежи носят криминальную составляющую – расходы на топливо, расходы на почтовые марки, конверты. Но есть очень интересные записи, и предварительный анализ некоторых подписей, которые стоят от имени лиц (мы в общедоступных документах посмотрели эти подписи) - свидетельствует, что есть признаки совпадения этих подписей. И окончательный ответ по этому поводу будет предоставлен после проведения соответствующих экспертиз", - добавил Сытник.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака.

В интервью изданию "Зеркало недели" он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц на сумму почти 2 млрд долларов.