Черноморский флот отправился блокировать Грузию с моря

Корабли Черноморского флота России совершают передвижения в акватории Черного моря, прилегающей к морской границе Грузии. Телеканал CNN подтверждает активность кораблей ЧФ у побережья Абхазии. Информацию о перегруппировке кораблей российского Черноморского флота подтвердили некоторые грузинские интернет-издания.

По словам неназванного военного источника, такие действия означают подготовку к морской блокаде Грузии и это нужно для предотвращения поставок в Грузию вооружений морским путем. По версии РосБизнесКонсалтинга, "после того, как грузинские войска были выбиты из Цхинвали, авиасообщение с Грузией прервано, а чрезмерая военная активность Тбилиси подавлена, Россия приступает к подавлению активности экономической".

По данным осетинского радио, со ссылкой на источник в силовых структурах Абхазии, несколько грузинских боевых кораблей попытались приблизиться к берегам Абхазии. Попытку пресекли корабли Черноморского флота России, "открыв заградительный огонь".