Ющенко поздравил Кучму с юбилеем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил бывшего главу Украинского государства Леонида КУЧМУ с 70-летним юбилеем.

«С уважением отношусь к Вашему вкладу в развитие украинской государственности», - говорится в поздравлении В.ЮЩЕНКО, сообщает пресс-служба Президента.

«Пусть Ваш опыт и активная общественная деятельность и продолжают служить национальным интересам украинского народа» – подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО пожелал Л.КУЧМЕ крепкого здоровья и долголетия, «пусть непогоды обходят Ваш дом и семью. Счастья Вам и благополучия».

Свои поздравления Президент направил и бывшему мэру Киева, народному депутату Александру ОМЕЛЬЧЕНКО, который сегодня также празднует 70-летие.

«С большим уважением отношусь к Вашему профессионализму, богатому опыту и значительному личному вкладу в развитие местного самоуправления и развитие столицы нашего государства - города Киева», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он выразил уверенность, что принципиальность, инициативность и активная политическая деятельность А.ОМЕЛЬЧЕНКО и в дальнейшем будут служить национальным интересам украинского народа.