Заявления о согласии РФ развернуть полицейскую миссию на Донбассе не соответствуют действительности – Кремль

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Ситуация очень простоя: утверждения о том, что в записях бесед "нормандской четверки" содержатся некие индекации того, что российская сторона дала согласие на размещение некой полицейской миссии ОБСЕ, не соответствуют действительности. Никаких таких индикаций нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН.

При этом он подчеркнул, что "никаких договорённостей на этот счет тоже нет".

"Есть готовность обсуждать эту тему при том понимании, что принятие каких-либо решений без учета позиции "представителей Донбасса" не представляется возможным", - сказал он.

Песков уточнил, что все разговоры ведутся о миссии наблюдателей исключительно на линии разграничения.

Читайте такжеНа переговорах в Минске не обсуждали размещение полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

По его словам, контакты по этому вопросу "ведутся на экспертном уровне".

Как сообщал УНИАН, 24 мая президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы президента Украины, лидеры стран "нормандского формата" поддержали необходимость развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. "Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и начали консультации по этому вопросу", - сообщали тогда в пресс-службе Порошенко.

Вместе с тем, в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров стран заявили: "Отмечена важность строгого соблюдения режима перемирия, повышения эффективности деятельности в зоне конфликта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем придания ей дополнительных полномочий, а также укрепления Совместного центра по контролю и координации". Песков подчеркнул, что РФ поддерживает деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, а не полицейской.

1 июня в Администрации президента Украины сообщили, что российская сторона дала согласие на разворачивание вооруженной полицейской миссии на Донбассе.