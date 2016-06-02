Рада рассматривает президентский проект изменений в Конституцию в части правосудия

Ранее Рада включила в сегодняшнюю повестку дня и начала рассмотрение законопроекта об изменениях в Конституцию в части правосудия.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня проголосовали 226 из 386 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Кроме того, парламент принял решение работать без перерыва, предусмотренного регламентом с 12.00 до 12.30.

За данное решение проголосовали 247 из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.