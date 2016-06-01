Пленум ВСУ критически оценил законопроект о судоустройстве и статусе судей

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании пленума ВСУ обсуждался вопрос относительно заключения пленума о законопроекте о судоустройстве и статусе судей, а также об изменениях в Конституцию в части судебной реформы, которые завтра парламент намерен проголосовать.

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Следует отметить, что судья-докладчик, председатель Суда Ярослав Романюк довольно критически оценил законодательные новации в отношении судопроизводства. В частности, больше всего его возмутило то, что судьи ВСУ должны пройти конкурсный отбор для того, чтобы дальше занимать свои должности.

Кроме того, он считает, что нецелесообразно предоставлять право ученым-юристам, а также адвокатам с 10-летним стажем претендовать на судейскую профессию.

Также Романюк подверг критике отдельные моменты относительно работы органа, который должен прийти на смену Высшему совету юстиции - Высшего совета правосудия.

По его словам, позитивом является то, что будет отменено такое понятие как нарушение присяги судьей, за которое на сегодняшний день в суде могут лишить его профессии, поскольку этот термин является слишком широким и не конкретным.

В то же время он добавил, что новое законодательство определяет аж 19 оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Но формулировки этих оснований также размыты, что, по мнению Романюка, сохраняет возможность “совершить расправу над судьей”.

Следует также отметить, что единственный аспект нового законодательства, который не подвергся критике со стороны председателя ВСУ - это социальные гарантии судьям, в частности судьям в отставке - пожизненное денежное содержание судьи (пенсия) на уровне 80-90% зарплаты действующего судьи с индексацией такого содержания в случае повышения зарплат судьям.