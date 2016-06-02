ВР сегодня планирует рассмотреть президентский законопроект о судоустройстве и статусе судей (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, данный законопроект может быть вынесен на рассмотрение депутатов во время заседания.

Вместе с тем в повестке дня работы ВР есть президентский законопроект “О судоустройстве и статусе судей”.

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Также парламент планирует сегодня рассмотреть изменения в Налоговый кодекс в части освобождения от налогообложения пенсий (второе чтение).

Кроме того, сегодняшней повесткой дня предусмотрено рассмотрение законопроектов, которые касаются квотирования украинских песен в музыкальных радиопрограммах.

Также предполагается рассмотрение ряда экономических законопроектов о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, законопроект о финансовой реструктуризации.

Предполагается рассмотрение ряда законопроектов, которые касаются финансирования реконструкции, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения по всей территории Украины.

Кроме того, парламент планирует рассмотреть законопроект относительно ограничения использования медийной продукции государства-агрессора.