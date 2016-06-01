Сытник анонсирует в ближайшее время вызовы на допросы фигурантов "черной бухгалтерии" Партии регионов
19:50, 01 июня 2016Политика
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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник анонсирует в ближайшее время вызовы на допросы фигурантов "черной бухгалтерии" Партии регионов.
В ближайшее время будут вызываться люди, которые указаны в "черной бухгалтерии" / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«Конечно, в ближайшее время будут вызываться люди, которые указаны в этих документах. Возможно, на этой неделе», - заявил Сытник.
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Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака.
В интервью изданию "Зеркало недели" он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц на сумму почти 2 млрд долларов.
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