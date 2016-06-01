Парубий заявил, что ему угрожают из-за позиции по переименованию населенных пунктов
15:24, 01 июня 2016Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил об угрозах в его адрес в связи с его позицией о необходимости переименования населенных пунктов в рамках декоммунизации.
Парубий заявил, что по вопросу переименования населенных пунктов в него компромиссов не будет / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента во время обсуждения вопроса об отмене решений ВР о переименовании Днепропетровска в Днепр и ряда других населенных пунктов и районов.
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Парубий сказал: "Ко мне подходили и угрожали сегодня. У меня как председателя Верховной Рады по этому вопросу компромиссов не будет. Давить на меня бессмысленно".
По его словам, "эта борьбе наша была для того, чтобы вернуть Украине украинское лицо, и сегодня мы это делаем. Не смогли этого сделать наши деды и прадеды, и наш долг перед ними всеми, чтобы мы это сделали сегодня в сессионном зале".
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