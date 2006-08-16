Глава Правительства России Михаил ФРАДКОВ прогнозирует, что газовые переговоры с Украиной будут непростыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после встречи с украинским премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Полагаю, что переговоры будут непростыми», - сказал глава российского правительства.

Он отметил, что сегодня тема газовых отношений во время встречи с украинским премьером была одной из самых главных.

М.ФРАДКОВ также подтвердил, что Россия исходит из договоренностей, заключенных между двумя странами в январе этого года.

При этом он акцентировал внимание на том, что осталось несколько дней для завершения контрактования поставок газа до конца этого года, а также на следующий год. При этом он выразил озабоченность уровнем закачки газа в подземные хранилища Украины.

Украинский премьер, в свою очередь, сообщил о том, что сегодня обсуждался вопрос ценовой политики на газ. По его словам, стороны договорились о том, что цены будут формироваться на основе рыночных механизмов, однако они будут формироваться прозрачно и будут соответствовать «тому уровню взаимоотношений, которые будут между нашими странами».

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сторонам удалось приблизительно определить ценовые параметры, однако он отказался называть их.

Как сообщал УНИАН, 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» покупает газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров.