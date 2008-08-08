Петёвка припомнил Томенко "Гринджолы"

Народный депутат Украины, член “Единого Центра” Василий ПЕТЕВКА считает заявление своего коллеги Николая ТОМЕНКО относительно восстановительных работ на Закарпатье бессодержательным и некорректным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

«Я не знаю, в какой отрасли господин ТОМЕНКО имеет научную степень, но подобными заявлениями он подтверждает некомпетентность и профессиональную близорукость кабинетного профессора. Это он доказал еще раньше, когда отправил на Евровидение группу “Ґринджолы” и тем самым спровоцировал скандал на все государство», - сказал, в частности, В.ПЕТЕВКА.

Он объяснил, что кроме финансирования, восстановительные работы объективно требуют серьезных усилий и забирают много времени.

«В горной местности жилье строилось преимущественно из древесины. Чтобы свести новый дом, в котором можно было бы жить, нужное сухое сырье. А его найти в достаточном количестве сейчас просто нереально», – отметил депутат.

Кроме того, заметил В.ПЕТЬОВКА, бетон, из которого заливается фундамент, должен по меньшей мере 21 день «отстояться», и только потом на нем можно что-то возводить дальше. Именно так, по его словам, и случилось с восстановлением жилья, о котором говорил М.ТОМЕНКО. Поэтому, убежден В.ПЕТЕВКА, “пустоголосыми заявлениями отдельные политики стремятся заработать себе дополнительные баллы к рейтингу и привлечь внимание, цинично прикрываясь человеческой бедой”.

«Я посоветовал бы этим депутатам взять хотя бы один дом в пострадавших регионах и отстроить его. А не заниматься самопиаром, играя на беде украинцев», – подчеркнул В.ПЕТЕВКА.

«Дом, в котором Президент заложил капсулу, я, по поручению Мукачевской общины, взял под личную ответственность восстановить самостоятельно. А те средства, которые выделены этой семье государством, она сможет потратить на другие вещи. Все работы будут завершены в двухмесячный срок», – сообщил депутат.

«ТОМЕНКО же пусть лучше объяснит людям, почему настолько мизерную сумму для восстановительных работ предлагала премьер-министр. Ведь все понимают, что убытки в действительности колоссальны», - заключил В.ПЕТЕВКА.

Как сообщал УНИАН, 6 августа М.ТОМЕНКО заявил, что на Закарпатье сразу после отъезда Президента 5 августа прекратились все активные восстановительные работы.

В связи с этим он подчеркнул, что “необходимо прекратить цирковые представления, когда через час после отъезда Президента из пострадавших территорий исчезают представители МЧС, строители и транспортники, оставив после себя две зарытые трубы в реке и капсулу - фундамент будущего дома”.