Луценко назначил бойца АТО Шкутяка руководителем рабочей группы по проверке добропорядочности прокуроров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время первой пресс-конференции на посту.

«Во внутренней безопасности ГПУ назначен Петр Шкутяк, который будет руководителем рабочей группы внутренней безопасности ГПУ по проверке добропорядочности прокуроров в центре и на местах», - заявил Луценко.

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«Петр Шкутяк – 35 лет, прошел от помощника мастера, был председателем Долинской районной государственной администрации, принимал участие в Майдане, добровольцем «Айдара» ушел на фронт, был тяжело ранен под Луганским аэропортом, под поселком Георгиевка, у него 5 детей», - сообщил Луценко.

Как сообщал УНИАН, по словам Луценко, сейчас люстрации в органах прокуратуры подлежат только 6 человек.