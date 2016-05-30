Луценко назначил бойца АТО Шкутяка руководителем рабочей группы по проверке добропорядочности прокуроров
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назначил бойца АТО Петра Шкутяка руководителем рабочей группы внутренней безопасности Генпрокуратуры по проверке добропорядочности прокуроров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время первой пресс-конференции на посту.
«Во внутренней безопасности ГПУ назначен Петр Шкутяк, который будет руководителем рабочей группы внутренней безопасности ГПУ по проверке добропорядочности прокуроров в центре и на местах», - заявил Луценко.
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«Петр Шкутяк – 35 лет, прошел от помощника мастера, был председателем Долинской районной государственной администрации, принимал участие в Майдане, добровольцем «Айдара» ушел на фронт, был тяжело ранен под Луганским аэропортом, под поселком Георгиевка, у него 5 детей», - сообщил Луценко.
Как сообщал УНИАН, по словам Луценко, сейчас люстрации в органах прокуратуры подлежат только 6 человек.