Грач: если Украина вступит в НАТО, Крым выйдет из Украины

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ прогнозирует, что если Украина вступит в НАТО, то Крым "не согласится остаться" в составе этой страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Л.ГРАЧА, об этом депутат заявил в эфире одной из радиостанций.

"Политические прогнозы, основанные на настроениях крымчан, таковы: политика ЮЩЕНКО, направленная на втягивание Украины в НАТО, будет иметь альтернативу. Крымчане никогда не согласятся остаться в составе Украины, если она будет втянута в НАТО. И это – альтернативный шаг народа Крыма, который практически уже созрел для этого. Весь народ нельзя взять в оцепление, переселить, расстрелять", - сказал Л.ГРАЧ.