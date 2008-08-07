Коммунисты в Артеке сняли украинский флаг

Крымские коммунисты установили на стеле Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта) взамен демонтированных новые советские ордена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского республиканского комитета Компартии Украины, новые ордена Дружбы народов и Трудового Красного Знамени изготовлены из металла, по спецзаказу.

По данным пресс-службы, «десант» коммунистов, комсомольцев, пионеров высадился возле въезда в «Артек» сегодня еще до рассвета солнца. Коммунисты под гимн Советского Союза подняли на флагштоке у стелы «Артека» красный флаг, а возле стелы установили палаточный городок. Его участники будут нести круглосуточное дежурство по охране советских орденов.

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ призвал крымчан подключаться к акции по защите истории, «вливаясь в ряды участников «артековской обороны». «Артековская акция - это ответ персонально ЮЩЕНКО и его жене на их топтание по советской истории», - заявил Л.ГРАЧ.

Со своей стороны руководитель информационной службы МДЦ «Артек» Елена МЕХ в комментарии УНИАН назвала сегодняшнюю акцию коммунистов пиаром. «Эти деньги, которые они потратили на свою пиар-акцию, лучше бы потратили на детей из пострадавших областей Западной Украины, которые сейчас отдыхают в «Артеке», купив им фрукты, конфеты», - сказала Е.МЕХ.

Она также сообщила, что ордена «Артека», которые были демонтированы с главной стелы, сейчас «размещены на почетном месте» - на стеле внутри «Артека» и в музее истории «Артека».

«Снимать государственный флаг со стелы государственного предприятия Украины и вешать туда флаг страны, которой не существует, или флаг своей партии – это не укладывается в человеческие рамки», - сказала руководитель информационной службы «Артека» об акции коммунистов.

Е.МЕХ, говоря о действиях «Артека» в связи с установкой советских орденов, отметила, что они будут в рамках закона. «Мы все будем делать в рамках закона, над этой ситуацией сейчас работают артековское юристы», - отметила руководитель информационной службы «Артека».

Как сообщал УНИАН, ордена Красного знамени и Дружбы народов были демонтированы со стелы «Артека» в прошлом году. Крымские коммунисты выразили возмущение по этому поводу и провели ряд протестных акций. Государственное предприятие МДЦ «Артек» потребовало от Крымской организации КПУ прекратить вмешательство в его внутренние дела.