Балога хочет на парад и сердится на Тимошенко

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА расценивает предложение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО об отмене парада на День Независимости как очередную спекуляцию на проблемах страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В частности, в сообщении отмечается, что Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением отменить Указ № 576 от 20 июня 2008 года в части проведения военного парада в Киеве ко Дню Независимости и направить высвобожденные средства на ликвидацию последствий наводнения в Западной Украине.

В связи с этим В.БАЛОГА отмечает, что Президент Украины своим Указом об объявлении пострадавших территорий зонами чрезвычайной экологической ситуации обязал Кабинет министров осуществить финансирование мероприятий для преодоления последствий стихийного бедствия. Он напоминает, что принятые Верховной Радой изменения в государственный бюджет на 2008 год с учетом инициатив главы государства предусматривают средства на преодоление последствий стихии.

“В то же время подготовка военного парада уже завершена. И это не может не знать руководитель правительства, который согласно Указу Президента отвечает за организацию и проведение парада. Личный состав и военная техника к параду готовы. А отмена парада средств уже не сэкономит. В такой ситуации обращение премьер-министра можно рассматривать лишь как очередную спекуляцию на проблемах страны, в данном случае - экологической катастрофе”, - подчеркнул В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата Президента считает нецелесообразным “передергивать то, что невозможно изменить”. “Необходимо приложить все усилия, чтобы День Независимости даже в трудных условиях был праздником для каждого украинца во имя единства украинского общества”, - подчеркнул руководитель Секретариата Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к Президенту Украины с предложением отменить военный парад ко Дню Независимости Украины из-за наводнения в Западной Украине.