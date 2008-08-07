Ющенко уволил посла Украины на Кубе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Александра ГНЕДЫХ от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Куба и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Доминиканской Республике по совместительству.

Об этом говорится Указе Президента от 6 августа, размещенном сегодня на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, А.ГНЕДЫХ был назначен послом на Кубе в ноябре 2005 года, а в Доминиканской Республике – в июне 2006 года.