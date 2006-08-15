Крымскотатарская партия провела свою пресс-конференцию на улице

Информация о том, что в здании Дома профсоюзов в центре Симферополя заложено взрывное устройство, не подтвердилась.

Об этом УНИАН сообщили сотрудники правоохранительных органов.

"Мы провели проверку, оказалось, что информация о взрывном устройстве ложная" - отметили милиционеры.

После проверки здания работники многочисленных офисов и учреждений, которые расположены в Доме профсоюзов, приступили к работе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 13.00 поступил звонок о заминировании здания Дома профсоюзов, из здания были эвакуированы все люди.

Примечательно, что звонок о заминировании поступил в то время, когда должна была начаться пресс-конференция новой крымско-татарской партии "Милли Фирка". Сами же представители партии, которые вынуждены были проводить свое мероприятие на улице, не связывают звонок о заминировании со своей пресс-конференцией.