СБУ наведается в тир, где в роли мишеней Ющенко, Тимошенко и Янукович

Прокуратура поручила милиции и СБУ провести проверку по факту использования в тире в качестве мишеней карикатур на руководителей государства и оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре прокуратуры Запорожской области.

В частности, по информации пресс-центра, в связи с публикациями в ряде СМИ сообщений о том, что «в одном из тиров Бердянска в качестве мишеней для стрельбы используются карикатурные изображения ряда высших государственных деятелей государства, Бердянской межрайонной прокуратурой дано поручение горотделу милиции и СБУ незамедлительно провести по данному факту проверку в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины».

Ход проведения данной проверки, по информации пресс-службы, «находится под контролем органов прокуратуры области».

Как сообщалось, в Бердянске открылся тир с мишенями в виде карикатур на руководителей государства и лидера оппозиции.

По данным местного издания «Бердянск деловой», тир, в котором в качестве мишеней для желающих вывешивают карикатуры Виктора ЮЩЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА, открылся на набережной портового города по соседству с «обычным тиром, где в качестве мишеней выступают традиционные зайчики, рыбки и т.п.». Новое заведение отличилось не только наличием «политмишеней», но более совершенным оборудование и более высокой ценой: в лидеров государства и оппозиции предлагалось стрелять не из традиционной пневматической винтовки, а пулями с краской из винтовки для стрельбы в пейнтбол по цене 1,5 грн. за выстрел, что в 3 раза выше стоимости 1 выстрела в традиционном тире.