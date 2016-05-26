Адвокат рассказал, на основании чего Путин подписал указ о "помиловании" Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил адвокат Савченко Марк Фейгин.

"Родственники Корнелюка и Волошина подали эти заявления формально, и на их основании президент Путин подписал указ о помиловании, хотя в нем об этом ничего не говорится", - сказал защитник.

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Как сообщалось, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, родственники погибших на Донбассе журналистов к Путину с просьбой помиловать Савченко еще в марте.

"Путин ранее в среду поблагодарил родственников погибших на Донбассе журналистов ВГТРК - сестру Антона Волошина и жену Игоря Корнелюка - за просьбу помиловать осужденную за их убийство украинскую военнослужащую Савченко. Глава государства выразил надежду, что такие решения, продиктованные соображениями гуманизма, будут способствовать уменьшению противостояния на юго-востоке Украины", - сказал Песков.