В НАТО прокомментировали освобождение Савченко

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Рад видеть, что Надя Савченко наконец свободна и благополучно вернулась домой. Хорошие новости для ее семьи и для Украины», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, стало известно об обмене украинской летчицы Надежды Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

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Выступая перед журналистами, Савченко заявила, что готова положить жизнь за Украину: "Я всегда готова еще раз положить свою жизнь на поле боя за Украину. Я сделаю все возможное, чтобы каждый ребенок, который сидит сейчас в неволе, был на свободе. Все герои Украины не должны умирать. Очень выгодно, когда герои мертвы, плохо, когда они живы. Всем плохо, но мы будем жить и герои будут в ВР Украины. Они будут в ВР Украины, герои будут на зависть Российской думе и они будут во славу Украины, в благодарность украинскому народу. У нас будет ВР состоять из тех людей, которые этого достойны. Мы будем жить в Украине так, как достоен жить должен человек. Я не знаю, как это сделать, я вам честно говорю. Я не буду обещать, что это будет завтра. Я вам скажу, что я готова умереть каждую секунду за то, чтобы это было. И это будет!".