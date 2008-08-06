Тимошенко: студентов из зоны бедствия переведем на бюджет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что все студенты из пострадавших от наводнения семей будут переведены на бюджетную форму обучения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Все дети, которые обучались на первом, втором, третьем, четвертом и других уровнях аккредитации, из семей, проживающих в пострадавших регионах, будут переведены с коммерческой формы обучения на бюджетную», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство также приняло решение о том, что все дети, направляемые на оздоровление, будут бесплатно перевозиться по железной дороге.

«Кроме того, мы обратились к коммерческим банкам, к Ощадбанку, и по Ощадбанку приняли соответствующее решение не снимать комиссионные проценты при перечислении авансовых платежей для пострадавших людей», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.