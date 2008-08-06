У Балоги раскритиковали сегодняшнее заявление Тимошенко

Инициирование Кабинетом Министров Украины увольнения губернаторов по показателям инфляции в июле является абсурдным.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня после заседания КМУ высказал журналистам заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По его словам, в частности, если анализировать дефляционный показатель по итогам июля, то главный вклад в процессы дефляции был обусловлен дефляцией в сфере продуктов питания, на который непосредственное влияние имеют как раз областные администрации.

В то же время, отметил А.ШЛАПАК, продолжали происходить инфляционные процессы в таких сферах, как транспорт, образование и охрана здоровья, ответственность за регулирование которых лежит на центральных органах исполнительной власти.

“Поэтому попытки сегодня премьера отмежеваться от проблем инфляции в регионах, в очередной раз переложив их на головы областных администраций, являются полностью абсурдными”, - сказал А.ШЛАПАК.

Он добавил, что оценивать результаты работы местных властей в ценовой политике по итогам одного месяца некорректно. В этой связи он привел пример Луганской области - в позапрошлом месяце Кабмин критиковал за резкое увеличение стоимости услуг по водоснабжению, а по итогам июля дает позитивные оценки действиям местных властей в данной сфере.

“Поэтому выхватывать из контекста один месяц совершенно абсурдно”, - подытожил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что дефляция в Украине в июле составила 0,5%.

Она отметила, что “существенные дефляционные показатели” отмечены в 21 области. Восемь же областей, по ее словам, сработали в этом отношении “небрежно, как попало”.

Среди лучших регионов Ю.ТИМОШЕНКО назвала город Севастополь, где дефляция в июле т.г. составила 2,2%, в Закарпатской области дефляция составила 1,4%, в Луганской области - 1,3%.

Среди областей, которые испортили общую инфляционную картину в стране в июле, Ю.ТИМОШЕНКО назвала Хмельницкую область - инфляция 0,5%, Черниговскую - 0,3%, Житомирскую - 0,3%, Киевскую область - инфляция 0,2%. При этом премьер отметила, что в Киеве зафиксирована дефляция 0,5%, в Волынской области - 0,2%, также дефляция в июле зафиксирована в Полтавской, Ривненской и Тернопольской областях.

По словам премьера, причинами инфляции является недостаточная работа руководителей областей в этом направлении.

Кроме того, она отметила, что если в каком-то регионе в августе на фоне общей дефляции будет отмечена инфляция, то “будут поданы документы на отставку”.

“Это я обещаю в присутствии правительства и средств массовой информации. Хватит так относиться к стране”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.