В Харькове суд продлил арест Штепы и объявил длительный перерыв

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 24 мая, принял Краснозаводский райсуд Харькова.

По данным прокуратуры, во время сегодняшнего заседания были допрошены два свидетеля защиты. Следующее заседание назначено на 11:00 8 июля.

"Такой длительный перерыв связан с отпуском судьи", - добавили в прокуратуре.

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Справка УНИАН. Бывшего городского голову Славянска Донецкой области Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. Ей инкриминируют призывы к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендуму об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Дело рассматривает Краснозаводской районный суд Харькова.