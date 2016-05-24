Скандал с "Миротворцем": в ЕС призвали Авакова должным образом расследовать "слив" данных журналистов

Об этом говорится в комментарии Представительства ЕС в Украине, обнародованном в Facebook.

Отмечается, что Томбинский и Вайль встретились с Аваковым и сделали заявление, в котором "они призвали правоохранительные органы Украины предпринять необходимые шаги чтобы гарантировать, что все личные данные журналистов, обнародованные на сайте "Миротворец", изъяты. Также они призвали принять меры, чтобы этот контент больше не публиковался".

"Они настойчиво попросили украинские власти предоставить необходимую защиту всем журналистам, которые были указаны в этом списке, – особенно, учитывая то, что ряд из них уже получили угрозы", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Томбинский и Вайль "призвали правоохранительные органы Украины провести надлежащее расследование".

Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой ДНР. В этой базе данных содержится 4068 имен.

Журналистское сообщество выразило возмущение такими действиями.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в Интернете личных данных журналистов.

Кроме того, 24 мая скандальный сайт "Миротворец" опубликовал на своем сайте список журналистов, которые якобы сотрудничают со страной-агрессором. В этот перечень сотрудников СМИ попал и корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк.