Украина не получала от РФ запрос о выдаче Александрова и Ерофеева - министр юстиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петренко сказал журналистам. "В Министерство юстиции могут поступить только запросы об экстрадиции и передаче соответствующих граждан другой страны для отбывания наказания на территории этой страны. По состоянию на сегодняшний день соответствующих запросов о передаче этих двух российских граждан российской стороне по Конвенции в Минюст не поступало", - заявил Петренко.

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При этом министр отметил, что если говорить об общем механизме помилования, то "он предусматривает непосредственно обращение в комиссию о помиловании, которая функционирует при президенте Украины".

"Но у меня информации о том, что такие обращения в отношении этих двух лиц поступали, нет", - сказал Петренко.

Как сообщал УНИАН, приговор Ерофееву и Александрову Голосеевский районный суд Киева вынес 18 апреля. Их приговорили к 14 годам лишения свободы каждого с конфискацией имущества.

Адвокат Ерофеева Оксана Соколовская написала в Facebook, что приговор Голосеевского райсуда Киева вступил в силу 23 мая.

Справка УНиФАН. 22 марта суд в РФ приговорил украинскую летчицу Надежду Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Президент Петр Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать России Александрова и Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы.

24 апреля Порошенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.

Вчера, 23 мая, отвечая на вопрос относительно возможного обмена Савченко на российских спецназовцев, Порошенко заявил, что власть «сделает все возможное для того, чтобы Надежда поскорее вернулась домой».

«Сделаю все возможное, чтобы в этом месяце вернуть ее домой», - сказал Порошенко.