СНБО: без перехода на нормы и ценности демократических стран защита Украины не будет стабильной

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко во время III Международной конференции “Управление и реформирование национальных служб безопасности и разведки: лучшие международные практики”.

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Вместе с тем, отметил он, обеспечить эффективное выполнение этих задач невозможно без полноценной реализации принципов, закрепленных в странах евроатлантического сообщества. “Без четкого всестороннего перехода на нормы и ценности, присущие демократическим странам, наша защита не будет стабильной. Мы не сможем реализовать наши задачи и приоритеты”, - сказал Литвиненко и подчеркнул, что “без эффективного демократического гражданского контроля не будет эффективных структур”.