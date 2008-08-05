Тимошенко попросили не воевать с детьми

Аграрии призывают правительство создать эффективную государственную систему закупок зерна, а не бороться с коммерческими зернотрейдерами.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Анатолий ОСИННИЙ сегодня на расширенном совещании в правительстве по вопросам развития агропромышленного комплекса страны.

«Мы говорим трейдеры – это система, против которой не надо воевать. Нужно создавать эффективную государственную систему», - сказал А.ОСИННИЙ.

При этом заместитель председателя Херсонской ОГА предложил правительству установить максимальную закупочную цену на зерно и пересмотреть систему дотирования сельхозпредприятий. «Нужно дотировать готовую сельскохозяйственную продукцию, а не каждый гектар посевной площади», - считает он.

Между тем президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО подчеркнул, что в зернотрейдовых компаниях работает «цвет внешней торговли Украины, а не люди, которые занимаются обманом».

«В наших трейдерских компаниях, о которых мы иногда говорим, что это непонятно, что за люди, работает молодежь, кстати, многие сыновья и дочери сидящих в этом зале, имеющие великолепное образование», - сказал В.КЛИМЕНКО.

В этот момент премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прервала его выступление вопросом: «Мои дети тоже там работают?». В ответ на вопрос Ю.ТИМОШЕНКО президент Украинской зерновой ассоциации сказал: «Нет-нет-нет. Я имею в виду, что это молодые люди, закончившие КИМО, университеты – Днепропетровский и Донецкий. Это грамотные молодые ребята».

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО назвала этот вопрос очень важным. «В этой связи существует много разных провокаций. Я думаю, и дети присутствующих тут не всегда…», - сказала она.