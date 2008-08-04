Депутат от Блока Кличко возглавил УСДП

Депутат Киевсовета от Блока Виталия Кличко Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ возглавил Украинскую селянскую демократическую партию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской селянской демократической партии, соответствующее решение было принято делегатами третьего этапа XII съезда партии. Также на съезде были переизбраны руководящие органы этой политической силы.

Выступая перед делегатами, Д.АНДРИЕВСКИЙ отметил, что с приходом нового руководства партия будет активно участвовать в политической жизни страны.

По его словам, прежде всего, партия возьмет курс на расширение сферы влияния и электоральной базы, не ограничивая круг своих избирателей только сельским населением.

Д.АНДРИЕВСКИЙ также отметил, что уже начата работа над новой идеологией партии, происходит активизация как областных, так и первичных партийных организаций.

Справка. Украинская селянская демократическая партия была зарегистрирована 15 января 1991 года.

Партия принимала участие в парламентских выборах в составе блоков «Европейский выбор Украины», «Команда озимого поколения», Народный блок Литвина, Селянский блок «Аграрная Украина».