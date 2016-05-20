Украинцы слишком нетерпеливы в отношении результатов реформ - глава консультативной миссии ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель консультативной миссии ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины Кястутис Ланчинскас, комментируя работу НАБУ.

Читайте такжеЕврокомиссар о реформах в Украине: Киев приложил неимоверные усилия, которые принесли плоды

"На начальном этапе я хорошо оцениваю работу НАБУ. Как только создали эту организацию, как только назначили руководителей, а в вашей прессе уже на следующий день, я читал, уже требовали арестов. Но тогда в штате НАБУ были только руководитель и заместитель. Ваши граждане очень нетерпеливы. Они хотят результата сразу", - отметил глава миссии.

Также он добавил, что для успеха реформирования сектора гражданской безопасности все силовые структуры должны не перекладывать вину за неудачи на коллег, а работать совместно. "Я не на одной встрече слышал: мы хорошие, а те - плохие. Или же наоборот. Так не бывает. Правда всегда посередине. Поэтому силовики должны сотрудничать", - подчеркнул Ланчинскас.