Министр соцполитики: В правительстве отсутствует "винницкое лобби"

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

Министр отверг любые сравнения с предыдущим "донецким" правительством, заявив, что во времена предшественников "мы 4 года жили в "ДНР", которое пыталось распространиться на всю Украину".

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"Что касается тех, кто прибыл из Винницы, из других регионов - в правительстве мы все единая команда и у нас нет региональных различий. Мы все чувствуем себя гражданами Украины, которые работают не на регион, не какой-то конкретный город, не какую-то конкретную личность", - заявил Рева, отметив, что "нет такого понятия как "винницкие".