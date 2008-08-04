Кабмин готовит административно-территориальную реформу

На ближайших заседаниях Кабинета министров могут быть утверждены концепции реформы административно-территориального устройства Украины и местного самоуправления, разработанные Министерством регионального развития и строительства Украины. Об этом пишет газета «Комментарии».

Авторы документов, по данным еженедельника, предлагают укрупнить административно-территориальные единицы: принудительно присоединить небольшие населенные пункты к близлежащим крупным и объединить мелкие районы, не обладающие достаточным кадровым и финансовым потенциалом для осуществления своих функций. По данным издания, если сейчас решение о ликвидации сел и городов принимает парламент, то в будущем эти функции может перебрать на себя правительство. В результате значительная часть сел могут превратиться в «территориальные объединения», а их руководство получит статус органов самоорганизации (сейчас - органы местного самоуправления). Одновременно разработчики концепции предлагают часть полномочий местных советов (в частности, по землепользованию) передать на областной или центральный уровень. Кроме прочего, планируется установить «прямые коммуникации» центральных органов власти с руководителями сел и городов, обходя руководство областных советов и администраций.

Центральное место в будущем реформировании занимает пересмотр межбюджетных отношений и расширение финансовой самостоятельности регионов, отмечают «Комментарии». Правительство намерено инициировать установление запрета на делегирование финансовых полномочий вышестоящим органам власти и создание агломераций. Выделение субвенций местным бюджетам, согласно концепции, может осуществляться в исключительных случаях и по конкретным программам. Но за счет чего органы местной власти смогут наполнять свои бюджеты и финансировать расходы без поддержки госбюджета, неясно, пишут «Комментарии».

Еженедельник приводит слова министра регионального развития и строительства Украины Василия КУЙБИДЫ о том, что «главная цель предстоящих реформ – децентрализация функций и полномочий власти». Однако, судя по тексту документов, делает вывод издание, «озвученные намерения являются не более чем декларацией».

«В действительности, - считают «Комментарии», - реализация озвученных в документах задач приведет к усилению контроля из центра над административно-территориальными единицами и позволит переложить львиную долю нынешних трат госбюджета на регионы».