Заседание комиссии Украина-НАТО в Варшаве будет платформой для поддержки - Столтенберг

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции в ходе первого дня заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

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"Мы решили провести заседание Комиссии Украина-НАТО в Варшаве, как часть саммита, и это будет второй саммит, где у нас есть заседание Комиссии Украина-НАТО. Я думаю, что это будет очень сильным проявлением нашей политической поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Это также предоставит платформу для нас обсудить, как мы можем оказать практическую поддержку Украине", - заявил Столтенберг.

Генсек напомнил, что НАТО, как Альянс, и непосредственно союзники оказывают Украине "сильную политическую поддержку, а также практическую поддержку через наши трастовые фонды, практическое сотрудничество, развитие институтов, обучение". "И мы будем это продолжать. Комиссия Украина-НАТО будет важной платформой для того, чтобы выразить политическую поддержку и обсудить развитие практической поддержки", - подчеркнул он.