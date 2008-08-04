Тимошенко говорит, что лично каждый вечер изучает все звонки граждан

Правительство не будет вводить никаких ограничений по составлению реестров пострадавших в результате наводнения граждан в западных областях Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила во время общения с жителями села Каменка Глыбочского района Черновицкой области.

Премьер-министр также призвала жителей пострадавших населенных пунктов в случае возникновения каких-либо недоразумений с местной властью по выплате компенсаций обращаться на правительственную “горячую линию” по тел. (044) 256-78-08.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она лично каждый вечер изучает все звонки, которые поступают от граждан на правительственную “горячую линию”. “Власть властью, но чтобы не было ни одного обиженного человека, община должна лично контролировать процесс выплаты компенсаций”, - подчеркнула глава правительства.

Также она обратилась к представителям местной власти с требованием не задерживать выплату компенсаций за разрушенные дома и уничтоженные наводнением огороды.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что правительство решит вопрос с оздоровлением всех детей из пострадавших от стихии регионов. “Мы оздоровим столько ваших детей, сколько необходимо”, – сказала она.

Как сообщал УНИАН, в Главном контрольно-ревизионном управлении Украины и его региональных отделениях начали работать "телефоны доверия" для сообщений граждан о фактах злоупотреблений со средствами, направленными на ликвидацию стихии и в помощь пострадавшим.

"Телефон доверия" ГлавКРУ Украины: (044) 425-38-18 и (044) 425-37-71 в течение рабочего дня (с 9 до 18 час.).