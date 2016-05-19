Не Днепр: Вятрович утверждает, что Днепропетровск переименовали в Днипро

14:38, 19 мая 2016
Политика
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Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович утверждает, что новое название Днепропетровска на русском пишется как Днипро.

Днепропетровск / nf.dp.ua

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Важное уточнение - новое название Днепропетровска на русском пишется так: Днипро", – написал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск в Днепр. Постановление (№3864) о переименовании города поддержали 247 народных депутатов из 344, зарегистрированных в сессионном зале.

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Позже Вятрович уточнил, что, несмотря на переименование города Днепропетровск в Днепр, соответствующая область пока что будет называться Днепропетровской, поскольку под таким названием она упоминается в Конституции.

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