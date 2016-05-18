Парубий закрыл заседание Рады из-за отсутствия необходимого для принятия решений количества депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, после обсуждения законопроекта по управлению водными ресурсами спикер провел «рейтинговое» голосование за законопроект, чтобы увидеть количество депутатов в зале.

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Проголосовало только 173 народных депутата. В частности, это был 1 голос от "Оппозиционного блока", 2 - от группы "Видродження", 3 - от группы "Воля народа" и 1 - от фракции Радикальной партии, которая блокирует парламентскую трибуну.

После этого Парубий констатировал, что в зале нет голосов для принятия решений.

«С таким подходом мы не сможем принимать решения. Это неприемлемый подход к работе Верховной Рады Украины. В связи с этим я объявляю закрытым утреннее заседание Верховной Рады», - заявил спикер. И напомнил, что следующее заседание состоится завтра в 10.00.

Как известно, в среду проводится только утреннее заседание парламента, которое должно продолжаться с 10.00 до 14.00.