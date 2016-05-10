Депутаты от Радикальной партии заблокировали трибуну Рады
17:33, 10 мая 2016Политика
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После окончания перерыва депутаты от Радикальной партии заблокировали трибуну Верховной Рады.
Депутаты от Радикальной партии заблокировали трибуну Рады / Скриншот
Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на это, заседание парламента продолжается.
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Народные депутаты Украины докладывают законопроекты со своих рабочих мест.
Как сообщал УНИАН, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко во время Согласительного совета заявил, что его однопартийцы будут блокировать трибуну парламента, если не будет создана временная следственная комиссия по офшорам.
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