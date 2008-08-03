Ющенко прибыл на Ивано-Франковщину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Ивано-Франковскую область.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Игорь МАРКОВСКИЙ.

В Тисменицком районе глава государства уже осмотрел село Золотая липа и поселок Петрилив, сообщает прес-служба главы государства.

Также В.ЮЩЕНКО ознакомится с ситуацией в районе, наиболее пострадавшем от наводнения в Ивано-Франковской области, – Верховинском. Речь идет, в частности, о селах Криворивня, Зеленое и Яблучница, пгт.Верховина.

В поездке главу государства сопровождают министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, председатель Ивано-Франковской ОГА Николай ПАЛИЙЧУК.

Общаясь с жителями пострадавших сел, Президент отметил: «Все государство, украинцы вместе с вами в этой беде».

Как сообщал УНИАН, с 28 июля В.ЮЩЕНКО находился в отпуске в Крыму.