Кличко снимут с должности председателя партии БПП

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на депутата Верховной Рады от БПП Алексея Гончаренко. "Этот вопрос (о снятии Кличко) мы будем обсуждать на съезде. Пока о кандидатурах (ему на замену – ред.) говорить рано", – сказал он.

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Виталий Кличко должен покинуть эту должность в связи с новым законом о госслужбе, который запрещает государственным чиновникам такого ранга быть членами партий.

Издание добавило, что вместо Кличко председателем партии может стать депутат Рады от БПП Игорь Грынив, который в понедельник был назначен главой фракции. Сам Грынив заявил изданию, что не знает о такой возможности. "Я не член партии, поэтому в самом партийном процессе я менее информирован. И скажу, так или иначе, партия БПП будет проводить съезд и будет принимать решения, в том числе и вопросы выборов на пяти округах – ред.) и вопрос главы партии", – сказал он.

Также съезд рассмотрит вопрос о выдвижении своих кандидатов на довыборы в пяти округах.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Центральная избирательная комиссия назначила на 17 июля промежуточные выборы в четырех округах: №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №151 (Полтавская область) и №206 (Черниговская область), депутаты от которых стали мэрами и министрами. 16 мая ЦИК назначила выборы в избирательном округе №23 (Волынская область), в котором был избран народный депутат Игорь Еремеев, который умер в 2015 году.