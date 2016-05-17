Кличко снимут с должности председателя партии БПП
Виталий Кличко будет снят с должности председателя партии Блок Петра Порошенко (БПП) по решению съезда.
Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на депутата Верховной Рады от БПП Алексея Гончаренко. "Этот вопрос (о снятии Кличко) мы будем обсуждать на съезде. Пока о кандидатурах (ему на замену – ред.) говорить рано", – сказал он.
Читайте такжеБПП: Первые антиоффшорные законопроекты представят в ВР уже 20 мая
Виталий Кличко должен покинуть эту должность в связи с новым законом о госслужбе, который запрещает государственным чиновникам такого ранга быть членами партий.
Издание добавило, что вместо Кличко председателем партии может стать депутат Рады от БПП Игорь Грынив, который в понедельник был назначен главой фракции. Сам Грынив заявил изданию, что не знает о такой возможности. "Я не член партии, поэтому в самом партийном процессе я менее информирован. И скажу, так или иначе, партия БПП будет проводить съезд и будет принимать решения, в том числе и вопросы выборов на пяти округах – ред.) и вопрос главы партии", – сказал он.
Также съезд рассмотрит вопрос о выдвижении своих кандидатов на довыборы в пяти округах.
Как сообщал УНИАН, 10 мая Центральная избирательная комиссия назначила на 17 июля промежуточные выборы в четырех округах: №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №151 (Полтавская область) и №206 (Черниговская область), депутаты от которых стали мэрами и министрами. 16 мая ЦИК назначила выборы в избирательном округе №23 (Волынская область), в котором был избран народный депутат Игорь Еремеев, который умер в 2015 году.