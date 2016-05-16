БПП: Первые антиоффшорные законопроекты представят в ВР уже 20 мая

Об этом сегодня, 16 мая, сообщила журналистам председатель рабочей группы по вопросам подготовки антиоффшорного законодательства, народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Нина Южанина, сообщается на сайте политсилы.

"Мы провели два полноценных заседания, с участием около 60 экспертов, представителей ассоциаций и бизнеса. Предметом нашей работы является пакет законопроектов, связанных с невозможностью размывания налоговой базы в Украине. Мы уже обсудили законопроект, касающийся одноразового декларирования, о внесении изменений в законодательство по валютной либерализации в этой части. Считаю, что тексты этих законопроектов будут окончательно согласованы на заседании рабочей группы в пятницу", - сообщила Южанина.

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По ее словам, возглавляемая ей рабочая группа составила концепцию и график подготовки законодательства по предотвращению размывания налоговой базы.

"Концепция по решению проблемы поддержана всеми участниками рабочей группы. Заявления Юлии Тимошенко относительно нерассмотрения ее законопроектов не соответствуют действительности. Законопроекты 4380 и 4381 рассматриваются в комитете Верховной Рады, даже несмотря на то, что большинство членов комитета проголосовали за невключение в повестку дня этой сессии данных законопроектов", - заявила Южанина.