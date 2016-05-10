В БПП обещают, что закон о деофшоризации заработает в ближайшее время

Об этом заявила народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" (БПП), председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, говорится в сообщении на сайте политсилы.

Читайте такжеВ БПП подчеркивают, что законопроект по деофшоризации должен основываться на европейском законодательстве

"Если разделить весь пакет законопроектов, которые нужно наработать, на несколько этапов, то именно декларирование активов за пределами Украины, может решить эту проблему", – отметила народный депутат.

"Все, что нужно сделать парламенту сегодня, так это разработать качественный закон, который позволит облагать налогом все доходы в Украине", – подчеркнула председатель комитета.

Нина Южанина отметила, что владеть или управлять офшорной компанией законом Украины не запрещено. Единственное, что государственные служащие не могут входить в руководящие органы, или быть руководителем такой компании.

"Мы должны бороться за то, чтобы все доходы облагались налогом в Украине. Именно борьба за налогообложение доходов является приоритетом нашего законодательства, а не просто установление запретов. Это просто невозможно, поскольку мы сотрудничаем с другими странами и поэтому то, что не запрещено там, не может быть запрещено у нас", – добавила Нина Южанина.