Турчинов считает, что в мародеров нужно стрелять?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит Генеральную прокуратуру разобраться с неоправданным повышением цен на строительные материалы и продукты питания в пострадавших от наводнений регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на внеочередном заседании Кабмина.

«Я бы просила направить соответствующее письмо в Генпрокуратуру. Речь идет о том, что сейчас в постардавших от стихийного бедствия регионах стали спонтанно повышать цены на строительные материалы. Кроме того, начали спонтанно повышать цены на все товары, в том числе и первой необходимости», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что Кабмин должен дать срочное поручение налоговой администрации, Госкомцен и Генпрокуратуре, которые должны выявить все компании, которые во время стихийного бедствия начинают не прогнозируемо повышать цены.

Она отметила, что ГПУ должна дать четкую директиву по своим местным представительствам немедленно противодействовать безосновательному повышению цен.

«Как только у нас появляются мародеры в белых воротничках, а это те, кто устанавливает спекулятивные цены, пользуясь стихией, чтобы были возбуждены уголовные дела, если для этого есть основания», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Обращаясь ко всем правоохранительным органам, премьер отметила, что должны предприниматься все меры, чтобы люди в зоне стихийного бедствия чувствовали, что есть власть.

Она подчеркнула, что контролирующие органы должны поименно называть компании – «мародеры в белых воротничках».

В свою очередь первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ дал поручение Минюсту проанализировать правовую базу Украины на предмет конфискации товаров, которые продаются по завышенным ценам.

Кроме того, он отметил, что после совещания в Кабмине выезжает на место стихийного бедствия и там будет ставить такие задачи.

Он также обратился в Минюст определить статьи, по которым можно привлекать к уголовной ответственности людей, занимающихся спекуляцией в зоне стихийного бедствия.

По мнению А.ТУРЧИНОВА, такие действия похожи на организацию массовых беспорядков, поскольку они приводят к панике и другим опасным последствиям для государства.

Он также заметил, что работникам МВД следует давать инструкции, в соответствии с которыми они имеют право использовать боевое оружие в случае выявления мародеров.