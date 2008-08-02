Тимошенко хочет, чтобы деньги пострадавшим приносили домой

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит Министерство труда и социальной политики наладить работу по выплате компенсаций пострадавшим во время стихийного бедствия на дому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время внеочередного заседания Кабинета министров, заслушав информацию первого заместителя министра труда Павла РОЗЕНКО.

В частности, как сообщил П.РОЗЕНКО, деньги в пострадавшие районы начали поступать только в четверг, 31 июля. В пунктах выдачи денег, в том числе в пунктах «Укрпочты», создались очереди.

Как сказал П.РОЗЕНКО, на сегодня поступило более 30 млн. грн. в пострадавшие районы, но количеств семей, которым уже выплачена помощь, он не знает.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила Минтруда и социальной политики наладить работу и уточнить данные.