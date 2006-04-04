Кличко отказывается драться

Виталий Кличко опроверг сообщения СМИ о том, что он собирается возобновить спортивную карьеру.

"Мое решение о завершении спортивной карьеры окончательное. Уверен, что большинство людей смогли неоднократно убедиться в том, что я следую своему слову, и никогда не изменял ему", - заявил он, сообщает proUA.

При этом он отметил, что понимает желание поклонников вновь увидеть его на ринге. "Я понимаю желание любителей спорта увидеть меня в ринге, чтобы снова и снова переживать радость победы. Однако мой выбор, о котором я объявил 9 ноября прошлого года, является окончательным", - подчеркнул Кличко.