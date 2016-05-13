Еврокомиссар о реформах в Украине: Киев приложил неимоверные усилия, которые принесли плоды

Об этом говорится в заявлении Аврамопулоса по итогам его визита в Украину, сообщает Представительство Евросоюза в Украине.

Комиссар ЕС по вопросам миграции и внутренних дел отметил, что был очень рад лично поздравить президента Украины Петра Порошенко, украинскую власть и народ со всеми реформами, которые они провели в рамках диалога по визовой либерализации и вообще в рамках отношений с Евросоюзом. "Украина приложила неимоверные усилия, и они принесли плоды", - заявил Аврамопулос.

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Как отметил еврокомиссар: "Вопрос борьбы с коррупцией решается в приоритетном порядке; такой подход следует продолжать и в дальнейшем. Наше предложение предоставить возможность безвизовых поездок в ЕС для Украины является признанием успешных реформ страны".

Поэтому в этой связи Аврамопулос подчеркнул, что важно, чтобы Украина оставалась преданной идее продолжения процесса реформ. "Украине нужна большая работа в борьбе против коррупции, полная преданность реформам прокуратуры и судебной системы. Евросоюз, в свою очередь, будет оставаться преданным идее продолжать поддерживать Украину в течение всего этого процесса", - заявил Аврамопулос.