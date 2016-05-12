Януковича могут допросить через видео-конференцию по делу экс-беркутовцев

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня коллегией суда.

В частности, суд в своем решении отметил, что инициаторы допроса Шуляка и Януковича должны обратиться с соответствующим запросом (о проведении допроса в режиме видео-конференции - УНИАН) к Российской Федерации. А в отношении других свидетелей защита экс-беркутовцев также должна обеспечить их присутствие, поскольку именно защитники бывших правоохранителей ходатайствовали о привлечении свидетелей.

Кроме того, председательствующий в деле судья Сергей Дячук сообщил, что рассмотрение дела по существу начнется 17 мая в 11.30.

Также он добавил, что график судебных заседаний расписан вплоть до июля. В частности в мае судебные заседания будут проходить по вторникам, четвергам и пятницам. В июне - по вторникам и четвергам, а также в первую и последнюю пятницу месяца.

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Кроме того, судья попросил участников процесса определиться с летним отдыхом, поскольку в течение 8-20 августа суд не будет заседать в связи с отпусками.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура передала в суд уголовное производство в отношении экс-беркутовцев Зинченко и Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-беркутовцев: двух бойцов Александра Маринченко и Сергея Тамтуры и заместителя командира киевского полка спецподразделения МВД “Беркут” Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

18 февраля в ГПУ заявили, что намерены дополнить статьей о теракте обвинения Аброськину и Зинченко.

Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно, его рассматривает Святошинский райсуд Киева.