Янукович снова уверяет, что не давал приказ силой подавить Майдан

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление Януковича было обнародовано в видеозаписи в Святошинском районном суде Киева во время судебного заседания по делу экс-беркутовцев.

Адвокат одного из экс-беркутовцев Сергея Зинченко Александр Горошинский продемонстрировал в судебном заседании видеозапись своей встречи с Януковичем в Москве, где тот соглашается с предложением Горошинського свидетельствовать на стороне защиты по делу экс-беркутовцев в режиме видеоконференции.

Кроме этого, бывший президент заявляет, что беркутовцы и другие спецназовцы не получали приказа силой подавить Майдан и, в частности, стрелять по майдановцам из огнестрельного оружия. Наоборот, заявляет Янукович, сила была применена к правоохранителям. “Бойцы страдали от побоев, в них бросали бутылки с зажигательной смесью, и они горели”, - сказал Янукович. Также он заявил, что “эта трагедия произошла не по вине МВД или “Беркута”. За этим стояли нынешние руководители государства”.

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Прокуроры, а также защитники потерпевших возразили против вызова Януковича и экс-командующего внутренних войск Станислава Шуляка. В частности, прокуроры отметили, что они оба также являются фигурантами уголовных производств, из которых было выделено уголовное производство в отношении экс-беркутовцев.

Кроме того, защитники потерпевших и прокуроры считают ходатайство о вызове этих свидетелей, а также ряда других, в частности, Андрея Парубия, Александра Турчинова и еще около 80 человек, о которых заявил в своем ходатайстве еще один адвокат обвиняемых Стефан Решко, преждевременным, поскольку суд еще не установил порядок исследования доказательств, допроса свидетелей.

На данный момент суд удалился в совещательную комнату принимать решение относительно ходатайства защитников экс-беркутовцев.

Следует также добавить, что в удовлетворении предыдущего ходатайства - вернуть обвинительные акты в прокуратуру - суд отказал.

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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура передала в суд уголовное производство в отношении экс-беркутовцев Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 г. в Генпрокуратуре заявили, что завершили расследование и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-беркутовцев: двух бойцов Александра Маринченко и Сергея Тамтуры и заместителя командира киевского полка спецподразделения МВД “Беркут” Олега Янишевского.

По данным Генпрокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

18 февраля в ГПУ заявили, что намерены дополнить статьей о теракте обвинения Аброськину и Зинченко.

Уголовные производства всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно, его рассматривает Святошинский райсуд Киева.