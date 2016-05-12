Рада начала рассмотрение законопроекта по требованиям для кандидата на должность генпрокурора

Как передает корреспондент УНИАН, за включение законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины” (реестр. №4645) в повестку дня проголосовали 256 из 371 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Ряд депутатов из оппозиции, в частности, “Свободы” и “Самопомочи”, с рабочих мест выкрикивали, что парламент не имеет права в соответствии с регламентом рассматривать такой законопроект, поскольку подобный законопроект уже был ранее отклонен.

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Согласно регламенту аналогичный законопроект может рассматриваться только на следующей сессии ВР.

Данным законопроектом предусмотрено, что на должность генерального прокурора Украины может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.

В действующем законе предусмотрено, что кандидат должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет.

В случае принятия данного закона кандидатом на должность генпрокурора может стать лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко, поскольку при действующем законе его кандидатура не вписывается в ряд критериев, в частности, у него нет высшего юридического образования и стажа работы в области права не менее 10 лет.